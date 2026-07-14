Ağrı'da geniş kapsamlı değerlendirme toplantısı: Eğitimden spora, altyapıdan turizme birçok konu ele alındı

Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt'un başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına vali yardımcıları, kaymakamlar ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda İl Millî Eğitim Müdürlüğü, AFAD, Genç Yaşam ve Gelişim Komisyonu, Zirai Kalkınma, Kültür, Tanıtım ve Turizm ile Gençlik ve Spor faaliyet planları kapsamındaki çalışmalar ele alınırken, okul yatırımları, KÖYDES projeleri, yaz spor okulları ve sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmalar da değerlendirildi.

FAALİYET PLANLARI MASAYA YATIRILDI

Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt başkanlığında; Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda; Ağrı Valiliği himaye ve koordinesinde hazırlanan İl Millî Eğitim Müdürlüğü Faaliyet Planı, Ağrı AFAD Faaliyet Planı, Genç Yaşam ve Gelişim Komisyonu Eylem Planı, Zirai Kalkınma Faaliyet Planı, Kültür, Tanıtım ve Turizm Faaliyetleri Planı ile Gençlik ve Spor Faaliyet Planı kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı.

OKUL YATIRIMLARI VE KÖYDES PROJELERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Ayrıca ilçelerde devam eden okul yatırımları ile okul bahçe duvarı yapım çalışmalarında gelinen aşamalar ayrıntılı olarak değerlendirilirken, KÖYDES kapsamında köylerimiz ve bağlı yerleşim yerlerinde sürdürülen altyapı yatırımlarının son durumu gözden geçirildi.

YAZ SPOR OKULLARI VE SPORTİF FAALİYETLER GÖRÜŞÜLDÜ

İlde yaz spor okulları ve yürütülen sportif faaliyetlerin mevcut durumu değerlendirilerek gençlerimizin spora erişiminin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR GÖRÜŞÜLDÜ

Bunun yanı sıra, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik ilgili mevzuat kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilerek, sürecin etkin, koordineli ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesine yönelik yapılacak çalışmalar istişare edildi.

Haber: Servet Aslan

Kaynak: Haberler.com