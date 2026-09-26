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Ağrı Valisi Bozkurt, Diyadin Jeotermal Sera OSB'deki çalışmaları yerinde inceledi

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Ağrı Valisi Bozkurt, Diyadin Jeotermal Sera OSB'deki çalışmaları yerinde inceledi
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Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Sera OSB'yi ziyaret etti. Bozkurt, sahada süren çalışmaları inceledi; projenin durumu ve planlanan çalışmalar değerlendirme toplantısında ele alındı.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Sera Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Sera Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. Sahada devam eden çalışmaları inceleyen Bozkurt, projenin mevcut durumu ve gelinen aşama hakkında bilgi aldı. Gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, yürütülen çalışmaların son durumu ele alınırken projenin ilerleyişi ve önümüzdeki süreçte yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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