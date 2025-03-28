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Ağrı Geven Balı için Coğrafi İşaret Tescil Başvurusu Başladı

Ağrı Geven Balı için Coğrafi İşaret Tescil Başvurusu Başladı
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Ağrı Valiliği himayelerinde, Ağrı Geven Balı'nın uluslararası tanınırlığını artırmak ve bölgedeki arıcılara ekonomik katkı sağlamak amacıyla Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tescil başvurusu yapılacak. Protokol imza töreniyle resmen başlatılan süreç, yerel ekonomiye önemli katkılar sunmayı hedefliyor.

Ağrı Valiliği himayelerinde, Ağrı Geven Balı'nın uluslararası düzeyde tanınırlığını artırmak, bölgedeki arıcılara ekonomik katkı sağlamak ve markasının değerini yükseltmek amacıyla Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tescil başvurusu yapılacak.

Serhat Bölgesi'nde bir ilk olacak olan başvuru süreci, Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca, Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ve Ağrı İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkan Vekili Taha Karakoç arasında imzalanan protokolle resmen başlamış oldu.

Bu önemli adım, Ağrı Geven Balı'nın dünya çapında tanıtılmasına ve bölgedeki arıcılık sektörünün güçlenmesine katkı sağlayacak. Protokol imza töreniyle başlatılan başvuru sürecinin, yerel ekonomiye önemli bir katkı sunması bekleniyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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