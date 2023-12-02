Ağrı'da sulama tesisi projesi devam ediyor

Ağrı'nın Hamur ilçesinde, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, İl Özel İdaresi ve KÖYDES finansmanı ile yürütülen Seyithanbey Köyü Sulama Tesisi Projesi'nin yapım çalışmaları devam ediyor.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, İl Özel İdaresi ve KÖYDES finansmanı ile yürütülen Seyithanbey Köyü Sulama Tesisi Projesi'nin yapım çalışmaları devam ediyor.

Hamur Kaymakamı Ali Yıldırım, proje alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Proje yetkililerinden bilgi alan Yıldırım, projenin ilk etapta 1250 dekar, tamamlandığında ise Seyithanbey, Tükenmez ve Köşk köylerinde toplam 8 bin dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacağını söyledi.

Kaymakam Yıldırım'a inceleme gezisinde, Köylere Hizmet Götürme Biriliği Müdürü Kerem Kaya, İlçe Özel İdare Müdürü Abdullah Genç, İl Özel İdaresi Su ve Kanal Müdürü Murat Erol, Özel İdare Mühendisi Halil Çınar ve Seyithanbey Köyü Muhtarı Abdulvehap Polat eşlik etti.

Kaymakam Yıldırım, daha sonra yapımı devam eden İlçe Jandarma Komutanlığı binası inşaatını da ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Yıldırım, son olarak Hamur ilçesine yeni atanan İlçe Müftüsü Harun Çelebi'yi makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi. - AĞRI