Haberler

Vali Koç başkanlığında sosyal denge sözleşmesi imzalandı

Vali Koç başkanlığında sosyal denge sözleşmesi imzalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı Valisi Mustafa Koç'un liderliğinde, İl Özel İdaresi personelini kapsayan sosyal denge sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşme ile memurların mali ve sosyal hakları güçlendirilecek.

Ağrı Valisi Mustafa Koç'un başkanlığında, İl Özel İdaresi personelini kapsayan sosyal denge sözleşmesi, memurların mali ve sosyal haklarını güçlendirecek şekilde en üst limitten imza altına alındı.

Ağrı'da kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarını güçlendiren önemli bir adım atıldı. Ağrı Valisi Mustafa Koç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, İl Özel İdaresi bünyesinde görev yapan memurları kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesi en üst limitten imzalandı.

İmza törenine İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ile Bem-Bir-Sen Ağrı İl Başkanı Osman Karasu da katıldı. Sözleşme kapsamında, çalışanlara en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının yüzde 120'si oranında Sosyal Denge Tazminatı ödemesi yapılacak.

İmzalanan sözleşmeyle birlikte, İl Özel İdaresi'nde görev yapan memurların ekonomik ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler sağlanmış oldu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Vepara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 31 kişi hakkında gözaltı kararı

Dev şirkete operasyon! Onlarca kişi için gözaltı kararı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğurduğu bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne mahkemede kendini böyle savundu

Bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne kendini böyle savundu
Bakan Kurum, COP31 Başkanı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a kritik görev
Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi

Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi
AFAD, 473 sözleşmeli personel alımı yapacak

Avukat, mühendis! Türkiye'nin önemli kurumu yüzlerce personel alacak
Doğurduğu bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne mahkemede kendini böyle savundu

Bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne kendini böyle savundu
Haklarında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'ndan kandil mesajı

Teslim olmadan önce ikisinden de benzer paylaşımlar
Türkiye genelinde tahliye coşkusu: Cezaevleri önünde bayram havası esti

Türkiye'nin dört bir yanında aynı sevinç görüntüleri