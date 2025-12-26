Vali Koç başkanlığında sosyal denge sözleşmesi imzalandı

Ağrı Valisi Mustafa Koç'un başkanlığında, İl Özel İdaresi personelini kapsayan sosyal denge sözleşmesi, memurların mali ve sosyal haklarını güçlendirecek şekilde en üst limitten imza altına alındı.

Ağrı'da kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarını güçlendiren önemli bir adım atıldı. Ağrı Valisi Mustafa Koç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, İl Özel İdaresi bünyesinde görev yapan memurları kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesi en üst limitten imzalandı.

İmza törenine İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ile Bem-Bir-Sen Ağrı İl Başkanı Osman Karasu da katıldı. Sözleşme kapsamında, çalışanlara en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının yüzde 120'si oranında Sosyal Denge Tazminatı ödemesi yapılacak.

İmzalanan sözleşmeyle birlikte, İl Özel İdaresi'nde görev yapan memurların ekonomik ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler sağlanmış oldu. - AĞRI