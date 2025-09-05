Ağrı'da Kavun Hasadı Başladı, Çiftçiler Zorluklarla Mücadele Ediyor

Ağrı'da çiftçilerin geçim kaynağı olan kavunların hasadı başladı. Kentin verimli topraklarında yetişen kavunlar, tarlalarda yapılan çalışmaların ardından tezgahlara ulaşmaya hazırlanıyor.

Ağrı'nın merkeze bağlı Yolugüzel köyünde 46 dönümlük arazisinde kavun yetiştiren Doğan Kaya, hasat mevsiminin başlamasıyla ailesiyle birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren kavunları toplamaya başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, tarlada çiftçilerle bir araya gelerek üreticilerin sorunlarını yerinde dinlediklerini belirtti. Hüseyinoğlu, "Birebir yapılan istişareler sayesinde sorunlara daha hızlı çözüm bulma imkanı elde ediyoruz. Bugün Yolugüzel köyümüzde Doğan Kaya çiftçimizin işletmesindeyiz. Kendisi 46 dönüm alanda kavun üretimi yapıyor. Ayrıca küçük alanlarda karpuz ve diğer sebzeler de yetiştiriliyor. İlimizde sebze ve meyveciliği geliştirmek için desteklerimiz sürüyor. 2024 yılında 500 üreticiye destek verdik, 2025 yılında ise 150 üreticiye ulaştık. Bu kapsamda sebze fidesi dağıtıyor ve meyve fidanları ile hibeler sağlıyoruz" dedi.

Hüseyinoğlu, kavun üretiminde son yıllarda artış yaşandığını ifade ederek, "Ağrı'da iklimin geç oluşması kavunun sonbahara yakın dönemde piyasaya sunulmasına imkan tanıyor. Bu durum, ürün çeşitliliği ve ürünün daha uzun süre piyasada kalması açısından avantaj sağlıyor. 2025 yılında bin 677 dekarlık alanda kavun ekimi yapıldı. Dekara 2 bin 500-2 bin 600 kilogram verim bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çiftçi Doğan Kaya ise, hasadın ailece yürütüldüğünü ve bu yıl verimde düşüş yaşandığını söyledi. Kaya, "Yıllardır kavun, karpuz, arpa ve buğday işi yapıyoruz. Bu sene randıman biraz düşük oldu. Geçen yıl 46 dönümden 120 ton ürün aldım, bu yıl ancak 100 ton alabiliyoruz. Bunun sebebi yağmurun az yağması ve kurak geçmesi. Satışlarımızı tarlada ve yol kenarında yapıyoruz; köylü ve çevredeki vatandaşlar ürünlerimizi alıyor. Çiftçilik zor, özellikle bu yıl sıcaklar çok fazlaydı. Dün 33-34 derece sıcağın altında ailecek çalıştık. Ağrı'da böyle sıcak bir Eylül ayı ilk defa gördüm" dedi.

Hasat, önümüzdeki 15-20 gün boyunca devam edecek. - AĞRI