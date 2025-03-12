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Ağrı'da Gençlik ve Spor Faaliyetleri İncelendi

Ağrı'da Gençlik ve Spor Faaliyetleri İncelendi
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Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, Doğubayazıt ve Diyadin ilçelerinde spor tesislerini ziyaret ederek, gençlerin spor yapma koşullarının iyileştirilmesi için yapılan çalışmaları yerinde gördü. Yeni yapılan spor salonlarının genç sporcular için önemli kazanımlar olduğunu vurguladı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, Doğubayazıt ve Diyadin ilçelerini ziyaret ederek tesislerde incelemelerde bulundu.

Diyadin ilçesinde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, ilçedeki spor tesislerinde incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayan Çelebi, "Gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapabilmesi için gayretle çalışıyoruz. Onlara destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Doğubayazıt ilçesinde yapımı tamamlanan Doğubayazıt Spor Salonu'nda da incelemelerde bulunan Çelebi, modern tesisin kısa süre içinde faaliyete geçeceğini belirterek, "Bu tesis, gençlerimiz ve sporcularımız için önemli bir kazanım olacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çelebi, Iğdır'da düzenlenen Okul Sporları Gençler Futbol Grup Müsabakalarında grup ikincisi olan Spor Lisesi kız futbol takımını makamında ağırladı. Sporcuları tebrik eden Çelebi, başarılarının devamını diledi.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise okul sporları kapsamında gerçekleştirilen müsabakalara ilişkin bilgiler paylaşıldı. Açıklamada, "Okul Sporları Gençler Güreş İlçe Birinciliği Müsabakaları'nda kıyasıya mücadeleler yaşandı. Dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Patnos Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Yıldız Kız-Erkek Bilek Güreşi İlçe Birinciliği Müsabakaları ödül töreniyle sona erdi. İl merkezinde Okul Sporları Küçükler Futbol İl Birinciliği Müsabakaları başladı. 17 okul takımının mücadele edeceği turnuvada tüm takımlara başarılar dileriz. Hamur ilçesinde ise heyecan dolu anlara sahne olan Okul Sporları Masa Tenisi Küçükler İlçe Birinciliği Müsabakaları tamamlandı." ifadelerine yer verildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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