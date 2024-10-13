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Ağrı'da Gençlik Merkezi Öğrencilere Unutulmaz Anlar Yaşatıyor

Ağrı'da Gençlik Merkezi Öğrencilere Unutulmaz Anlar Yaşatıyor
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Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 'Merkezim Her Yerde' projesi kapsamında, gençlik liderleri ve gönüllü öğrenciler, il genelindeki okulları ziyaret ederek öğrencilere kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler sunuyor.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi üyeleri, "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında il genelindeki okulları ziyaret ederek, öğrencilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

"Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında gençlik liderleri ve gönüllü gençler, okulları tek tek gezerek öğrencilerin kültürel, sanatsal ve sportif becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunuyor. Çocuklarla bir araya gelerek düzenlenen çeşitli etkinliklerle hem üniversiteli gönüllü öğrenciler hem de okul öğrencileri arasında güçlü bir bağ kuruluyor. Gençlik liderleri ve gönüllü gençler, okulları ziyaretlerinde öğrencilerle birlikte yüz boyama etkinlikleri düzenliyor, çeşitli oyunlar oynuyor ve hediyeler dağıtıyor.

"Çocukların mutluluğu bizim için en büyük ödül"

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, çocukların mutluluğunun kendileri için en büyük ödül olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi. Çelebi, "Gençlik Merkezimize gelemeyen öğrencilere ulaşmak ve onlara keyifli anlar yaşatmak istiyoruz. 'Merkezim Her Yerde' projesi kapsamında köy köy, mahalle mahalle gezerek gençlerimizi mutlu etmeye devam edeceğiz" dedi.

Öğrenciler ise düzenlenen etkinliklerden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, projede emeği geçen herkese teşekkür etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gençlik Kültür Sanat Yerel Yaşam Spor

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