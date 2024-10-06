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Ağrı'da Çocuklar İçin Geleneksel Oyun Alanları Oluşturuluyor

Ağrı'da Çocuklar İçin Geleneksel Oyun Alanları Oluşturuluyor
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Ağrı'da 'Sağlıklı Yaşıyorum, Oynayarak Büyüyorum Projesi' ile okullarda geleneksel oyun alanları inşa ediliyor. Proje, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunurken, teknolojiden uzaklaşarak sosyalleşmelerini sağlıyor.

Ağrı'da çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Sağlıklı Yaşıyorum, Oynayarak Büyüyorum Projesi" kapsamında okullarda geleneksel oyun alanları oluşturuluyor.

Ağrı Valiliği himayelerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Ağrı Şube Başkanlığı iş birliğiyle başlatılan "Sağlıklı Yaşıyorum, Oynayarak Büyüyorum Projesi", çocukları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmayı ve sosyalleşmelerini sağlamayı hedefliyor. İl genelindeki okulların bahçelerine çizilen geleneksel oyun alanları, çocuklara hem eğlenceli vakit geçirme hem de fiziksel aktivite yapma imkanı sunuyor. Proje hakkında açıklamalarda bulunan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, çocukların günümüzde teknolojik cihazlarla iç içe olmasının sosyalleşme ve hareket etme fırsatlarını kısıtladığını belirtti. Çelebi, "Bu proje ile çocuklarımızı teknolojiden uzaklaştırıp, geleneksel oyunlara yönlendirerek hem sağlıklı bir nesil yetiştirmeyi hem de unutulmaya yüz tutmuş oyunları yaşatmayı hedefliyoruz" dedi.

Projenin velilerden de büyük ilgi gördüğünü ifade eden Çelebi, velilerin çocuklarının güvenli bir ortamda oynayabilecekleri alanların oluşturulmasından memnun olduğunu söyledi. Çelebi, projenin ilerleyen dönemlerinde daha fazla okula ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Çocukların sağlıklı bir yaşam sürmeleri için sporun önemine dikkat çeken Çelebi, "Spor, çocukların hem fiziksel gelişimleri hem de sosyal becerileri açısından çok önemlidir. Bu nedenle okullarımızda düzenlediğimiz spor etkinlikleriyle çocuklarımızın spor yapmalarını teşvik ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ağrı'da sağlıklı nesiller yetiştirme hedefiyle başlatılan proje, çocukların hem bedensel hem de zihinsel gelişimine katkı sağlarken, aynı zamanda toplumsal hafızada yer eden geleneksel oyunları da yaşatıyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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