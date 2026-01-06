Ağrı'da 2 bin 840 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi

Ağrı'da Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2 bin 840 sosyal konut için noter huzurunda yapılan kura çekimiyle hak sahipleri belirlendi.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Ağrı'da yapılacak 2 bin 840 sosyal konut için kura çekimi tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde hak sahipleri belirlendi. Ağrı merkez ve ilçelerini kapsayan projede; şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve çok çocuklu aileler için ayrılan kontenjandan hak sahibi olan vatandaşlar, konut bedelinin yüzde 10'unu peşin, kalan kısmını ise 240 aya varan vadelerle ödeyebilecek.

Törende konuşan Ağrı Valisi Mustafa Koç, "6 Şubat 2023 tarihinde, ülke olarak tarihimizin en büyük doğal afetlerinden birini yaşadık. Asrın felaketi olarak nitelendirilen bu depremde 53 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik, büyük acılar yaşadık, derin yaralar aldık. Ancak bu zor süreçte milletimizin birlik ve beraberliği ile devletimizin güçlü iradesi bir kez daha ortaya çıkmış; devlet-millet el ele vererek bu günlerin üstesinden gelinmiştir.

Cumhuriyetimizin temel niteliklerinden biri olan sosyal devlet anlayışı, bu süreçte güçlü bir şekilde tecelli etmiştir. Devletimiz, hiçbir vatandaşını yalnız bırakmamış; depremden etkilenen 11 ilimizde yapımı tamamlanan 455 bin afet konutunu hak sahiplerine teslim ederek yaraları hızla sarmıştır. Bu tablo, büyük ve güçlü Türkiye'nin, insanı önceleyen sosyal devlet yaklaşımının en somut göstergesidir.

İlimiz özelinde de bu anlayışın yansımalarını memnuniyetle görmekteyiz. 2024 yılında il merkezimizde 254 adet konutun yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiştir. Yine 2024 yılı içerisinde Tutak ilçemizde 132 adet konutun yapımı tamamlanmış, bunlardan 53 adedi vatandaşlarımıza teslim edilmiştir.

2025 yılında da çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında ilimizde 1.258 konutun inşaatı sürmektedir. İnşallah yıl sonuna doğru bu konutları da hemşehrilerimize teslim etmiş olacağız" İfadelerine yer verdi. - AĞRI