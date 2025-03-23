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Ağrı ASPGSK Kadın Takımı, Vangücü Spor'u 3-2 Mağlup Etti

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Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü (ASPGSK), TFF Kadınlar 2. Ligi'nde Vangücü Spor'u 3-2 ile geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Ağrı Valisi Mustafa Koç, karşılaşmayı izleyerek takıma destek olduğunu belirtti.

- Ağrı ASPGSK kadın takımı, Vangücü Spor'u 3-2 mağlup etti

AĞRI - Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü (ASPGSK), TFF Kadınlar 2. Ligi'nde oynadığı müsabakada Vangücü Spor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, karşılaşmayı tribünden izleyerek galibiyetten dolayı teknik heyet ve sporcuları tebrik etti. Vali Koç, takıma olan desteğini yineleyerek 1. Lig yolunda play-off'larda başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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