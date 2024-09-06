Afyonkarahisar Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Köylerde Bitkisel Üretim Desteklemeleri Hakkında Bilgilendirme Yaptı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından köylerdeki vatandaşlara yönelik 'Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler' hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirme çalışması Şuhut ilçesindeki köylerin meydanları ve kahvehanelerinde yapıldı. Eğitim çalışmasına çok sayıda vatandaş katıldı. Eğitim çalışmasında katılımcılara ilk defa bitkisel üretim desteklerinin 3 yıllık olarak açıklandığı, bitkisel üretim yapan ÇKS'ye kayıtlı tüm üreticilerin destek alacakları belirtildi. Eğitim çalışmasının ilerleyen günlerde de farklı konu başlıkları altında devam edeceği ifade edildi. - AFYONKARAHİSAR