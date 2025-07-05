Afyonkarahisar İl Müftüsü İmamoğlu'ndan KOSGEB İl Müdürü'ne Ziyaret

Afyonkarahisar İl Müftüsü İmamoğlu'ndan KOSGEB İl Müdürü'ne Ziyaret
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Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, KOSGEB Afyonkarahisar İl Müdürlüğü görevine atanan Murat Kahraman'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti ve kamu hizmetlerinde dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, KOSGEB Afyonkarahisar İl Müdürlüğü görevine atanan Murat Kahraman'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarette, yeni görevinde başarı temennilerinde bulunan Müftü İmamoğlu, kurumlar arası iş birliğinin ve kamu hizmetlerinde dayanışmanın önemine değindi. KOSGEB İl Müdürü Murat Kahraman ise nazik ziyareti dolayısıyla İl Müftüsü İmamoğlu'na teşekkür ederek, duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulmasının ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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