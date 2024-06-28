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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Görevlileri Günü'nü Kutladı

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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Özel Güvenlik Görevlileri Günü'nü çiçekler ile kutladı. Polis ekipleri Park Afyon AVM'yi ziyaret ederek burada görev yapan güvenlik görevlilerine çiçek takdiminde bulundular.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Özel Güvenlik Görevlileri Günü'nü çiçekler ile kutladı.

Polis ekipleri Park Afyon AVM'yi ziyaret ederek burada görev yapan güvenlik görevlilerine çiçek taktimin de bulundular. Ziyaretin ardından kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Gündelik hayatımızın her anında büyük bir fedakarlıkla yer alan, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan ve kamu düzeninin korunmasında genel kolluk kuvvetlerimizle birlikte çalışan tüm Özel Güvenlik Görevlilerimizin Günü'nü kutlarız" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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