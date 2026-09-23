Afyonkarahisar Evciler'de Tarım ve Orman Müdürlüğü işletmelerin kapasitesini inceledi

Afyonkarahisar Evciler'de Tarım ve Orman Müdürlüğü işletmelerin kapasitesini incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
+22 sitede yayında
Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri hayvancılık işletmelerinde yerinde inceleme ve kontrol yaptı. İşletmelerin fiziki koşulları ile mevcut hayvan kapasiteleri değerlendirildi, saha çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde hayvancılık işletmelerine yönelik kapasite incelemeleri gerçekleştirildi.
Edinilen bilgilere göre, Evciler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından hayvancılık işletmelerinde yerinde inceleme ve kontroller yapıldı.
Çalışmalarda işletmelerin fiziki koşulları ile mevcut hayvan kapasiteleri değerlendirilerek gerekli tespitler gerçekleştirildi. Hayvancılık faaliyetlerinin sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi amacıyla saha çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı