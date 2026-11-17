Afyonkarahisar Evciler'de kadın çiftçilere tarımsal eğitim toplantısı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde kadın çiftçilere tarımsal eğitim toplantısı düzenlendi. Evciler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin bilgi verdiği toplantıda üretimdeki rollerin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir tarım ele alındı, eğitimlerin süreceği belirtildi.
Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde kadın çiftçilere yönelik tarımsal eğitim toplantısı gerçekleştirildi.
Evciler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından düzenlenen toplantıda, kadın çiftçilerin tarımsal bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, üretimdeki rollerinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir tarım konularında bilgilendirme yapıldı. Toplantıda üreticilerin soruları yanıtlanırken karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Kadın çiftçilerin tarımsal üretimde daha etkin rol almalarını sağlamak amacıyla eğitim çalışmalarının devam edeceği belirtildi.