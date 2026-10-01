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Afyonkarahisar Emirdağ'da tohumluk ayçiçeği hasat süreci sahada takip edildi

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Afyonkarahisar Emirdağ'da tohumluk ayçiçeği hasat süreci sahada takip edildi
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Afyonkarahisar'da tohumluk ayçiçeği üretiminde hasat ve hasat sonrası süreçler sahada takip ediliyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü heyeti, Emirdağ'daki ön eleme tesisini ziyaret ederek ayçiçeğinin yanı sıra arpa ve buğday için yürütülen ön eleme işlemleri hakkında bilgi aldı.

Tarımsal üretim çeşitliliği ve potansiyeliyle önemli bir konumda bulunan Afyonkarahisar'da, tohumluk ayçiçeği üretiminde hasat ve hasat sonrası süreçler sahada takip ediliyor.

Bu çerçevede Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Özgür Bayrak, Şube Müdürü Arif Kaya ve Emirdağ İlçe Müdürü Burhan Uyar, Emirdağ ilçesinde faaliyet gösteren ön eleme tesisini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayçiçeğinin yanı sıra arpa ve buğday ürünlerine yönelik ön eleme işlemlerinin gerçekleştirildiği tesiste incelemelerde bulunan heyet, ürünlerin tesise kabulünden ön eleme aşamasına kadar geçen süreç hakkında şirket yetkililerinden bilgi aldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarımsal üretimin farklı aşamalarının sahada değerlendirilmesi ve sektörel faaliyetlerin yerinde takip edilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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