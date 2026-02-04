Ramazan ayı öncesi zincir marketlere yönelik denetim

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kentteki zincir marketlere yönelik Ramazan ayı öncesi denetim gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen denetimlerle ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde Tarım ve Orman Bakanlığının talimatları doğrultusunda il genelinde zincir marketlere yönelik denetimler aralıksız sürüyor. Afyonkarahisar Valiliği koordinesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince zincir marketlerde ortak denetimler gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde; başta temel gıda ürünleri olmak üzere fiyat etiketi, haksız fiyat artışı, raf ve kasa uyumu, ürünlerin son tüketim tarihleri ve hijyen koşulları titizlikle incelendi.

Tüketicilerin hak ve ekonomik çıkarlarının korunması, piyasa düzeninin sağlanması ve vatandaşların Ramazan ayını güvenli bir şekilde karşılaması amacıyla söz konusu denetimlerin Ramazan ayı boyunca aralıksız olarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR