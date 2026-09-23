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Afyonkarahisar'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü üreticilere saha ziyareti yaptı

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Afyonkarahisar'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü üreticilere saha ziyareti yaptı
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Afyonkarahisar'da Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, projeden yararlanan üreticilere saha ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretlerde üretim faaliyetleri incelendi, üreticilerle bilgi alışverişi yapıldı.

Afyonkarahisar'da 'Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi' çerçevesinde üreticilere yönelik saha ziyaretleri gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından proje faaliyetlerinden yararlanan üreticiler ziyaret edilerek yürütülen çalışmalar yerinde incelendi. Ziyaretlerde üretim faaliyetleri ve mevcut uygulamalar hakkında değerlendirmelerde bulunularak üreticilerle bilgi alışverişi yapıldı.

Kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve üretimin güçlendirilmesine yönelik saha çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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