Afyonkarahisar'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü üreticilere saha ziyareti yaptı

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Afyonkarahisar'da 'Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi' çerçevesinde üreticilere yönelik saha ziyaretleri gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından proje faaliyetlerinden yararlanan üreticiler ziyaret edilerek yürütülen çalışmalar yerinde incelendi. Ziyaretlerde üretim faaliyetleri ve mevcut uygulamalar hakkında değerlendirmelerde bulunularak üreticilerle bilgi alışverişi yapıldı.

Kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve üretimin güçlendirilmesine yönelik saha çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı