Afyonkarahisar'daki marketlerde TÜFİS denetimi

Güncelleme:
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Afyonkarahisar'daki marketlerde Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) çerçevesinde denetim gerçekleştirdi. Denetimler il ve ilçe müdürlükleri tarafından koordine edilirken, fiyat takip çalışmaları düzenli olarak yapılıyor.

Denetim faaliyetinin il ve ilçe müdürlükleri koordinesinde yapıldığı kaydedildi. Denetimlerle ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görevli teknik ekiplerimiz tarafından, il genelindeki marketlerde haftalık periyotlarla düzenli fiyat takip çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Yapılan kontrollerde ürün fiyatları yerinde kayıt altına alınmakta ve TÜFİS modülüne veri girişleri düzenli olarak yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
