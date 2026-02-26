Afyonkarahisar'daki marketlerde TÜFİS denetimi

Afyonkarahisar'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) çerçevesinde marketlere yönelik denetim yapıldı.

Denetim faaliyetinin il ve ilçe müdürlükleri koordinesinde yapıldığı kaydedildi. Denetimlerle ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görevli teknik ekiplerimiz tarafından, il genelindeki marketlerde haftalık periyotlarla düzenli fiyat takip çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Yapılan kontrollerde ürün fiyatları yerinde kayıt altına alınmakta ve TÜFİS modülüne veri girişleri düzenli olarak yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

