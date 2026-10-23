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Afyonkarahisar'da marketlerde tarımsal ürün fiyatları TÜFİS kapsamında incelendi

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Afyonkarahisar'da marketlerde tarımsal ürün fiyatları TÜFİS kapsamında incelendi
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Afyonkarahisar'da tarımsal ürünlerin piyasa fiyatlarını izlemek için marketlerde TÜFİS kapsamında fiyat takibi yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri fiyatları yerinde inceleyip verileri kaydetti; güncel verilerin değerlendirme süreçlerinde kullanılması hedefleniyor.

Afyonkarahisar'da tarımsal ürünlerin piyasa fiyatlarının izlenmesi amacıyla marketlerde fiyat takip çalışması gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) kapsamında kentte faaliyet gösteren marketlerdeki ürün fiyatları yerinde incelenerek veriler kayıt altına alındı.

Çalışmalarla tarımsal ürünlerin piyasa hareketlerinin izlenmesi ve güncel verilerin değerlendirme süreçlerinde kullanılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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