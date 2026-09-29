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Afyonkarahisar'da market fiyatları TÜFİS kapsamında Tarım ekiplerince takip edildi

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Afyonkarahisar'da market fiyatları TÜFİS kapsamında Tarım ekiplerince takip edildi
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Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, TÜFİS kapsamında kentteki marketlerde ürün fiyatlarını takip etti. İncelemede güncel veriler kayıt altına alınırken, amaç tarımsal ürünlerin piyasa seyri ve düzenli veri akışının izlenmesi.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, tarımsal ürünlerin piyasa hareketlerinin izlenmesi amacıyla TÜFİS kapsamında market fiyatları takip edildi.

Çalışmalar çerçevesinde kentte faaliyet gösteren marketlerde ürün fiyatları yerinde incelenerek güncel veriler kayıt altına alındı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen fiyat takipleriyle tarımsal ürünlerin piyasadaki seyrinin izlenmesi ve düzenli veri akışının sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üretimden tüketime kadar olan süreçte piyasa verilerinin güncel ve doğru şekilde takip edilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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