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Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan taşımacılığı denetlendi

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Afyonkarahisar'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan taşımacılığına yönelik denetim yapıldı. Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan kontrol noktasında denetim yapıldı. Kurban Bayramı öncesi hayvan hareketlerinin kontrolü çerçevesinde yapılan denetimlerde durdurulan araçlardaki hayvanların kulak küpeleri ile pasaportları kontrol edilirken, ayrıca sağlık durumlarına da bakıldı. Denetimlerin bayrama kadar belli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Afyonkarahisar'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan taşımacılığına yönelik denetim yapıldı.

Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan kontrol noktasında denetim yapıldı. Kurban Bayramı öncesi hayvan hareketlerinin kontrolü çerçevesinde yapılan denetimlerde durdurulan araçlardaki hayvanların kulak küpeleri ile pasaportları kontrol edilirken, ayrıca sağlık durumlarına da bakıldı. Denetimlerin bayrama kadar belli aralıklarla devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Sultandağı Tarım Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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