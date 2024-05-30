Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan taşımacılığı denetlendi

Afyonkarahisar'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan taşımacılığına yönelik denetim yapıldı.

Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan kontrol noktasında denetim yapıldı. Kurban Bayramı öncesi hayvan hareketlerinin kontrolü çerçevesinde yapılan denetimlerde durdurulan araçlardaki hayvanların kulak küpeleri ile pasaportları kontrol edilirken, ayrıca sağlık durumlarına da bakıldı. Denetimlerin bayrama kadar belli aralıklarla devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR