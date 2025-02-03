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Afyonkarahisar'da Küçükbaş Hayvanlara Aşılama Çalışmaları Başladı

Afyonkarahisar'da Küçükbaş Hayvanlara Aşılama Çalışmaları Başladı
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Afyonkarahisar Evciler ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve küpeleme çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama çalışması yapıldı.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde küçükbaş hayvanlara yönelik başlatılan aşılama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Evciler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak küçükbaş hayvanlara yönelik küpeleme çalışmalarımız ilçe müdürlüğümüz veteriner hekimleri tarafından devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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