Afyonkarahisar'da Küçükbaş Hayvanlara Aşılama Çalışmaları Başladı

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama çalışması yapıldı.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde küçükbaş hayvanlara yönelik başlatılan aşılama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Evciler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak küçükbaş hayvanlara yönelik küpeleme çalışmalarımız ilçe müdürlüğümüz veteriner hekimleri tarafından devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR