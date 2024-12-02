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Afyonkarahisar'da Kış Lastiği Yoğunluğu Başladı

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Kış lastiği uygulamasının başlamasıyla birlikte Afyonkarahisar'daki lastikçilerde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Lastikçi esnafı, kış şartlarında güvenli sürüş için kış lastiği kullanımının önemine dikkat çekiyor.

Lastikçilerde 'kış lastiği' yoğunluğu

AFYONKARAHİSAR - Kış lastiği uygulamasının başlamasıyla yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'daki lastikçilerde de yoğunluk yaşanmaya başlanırken, lastikçi esnafı kış şartlarında özellikle kazalara neden olunmaması için lastiklerin muhakkak belirtilen standartlarda olması gerektiğini vurguladılar.

1 Aralık itibariyle kış lastiği uygulamasının başlaması ile birlikte Afyonkarahisar'daki oto lastik tamirci ve satıcılarında işlerde yoğun hareketlilik başladı.

Kış aylarında araçların güvenliğini sağlayan kış lastiklerindeki zorunluluk yakında uygulamaya girecek. 1 Aralık tarihinden itibaren kış lastiği denetimleri polis ve jandarma ekipleri tarafından sık sık denetleneceği ifade edildi. Şuhut'taki oto lastik tamircisi Serkan Aykoç, bütün sürücülerin kış lastiği uygulamasına titizlikle uymasının önemine değindi. Aykoç, "1 Aralık 1 Nisan arasında kış lastiği zorunludur. Kış lastiğini kar lastiği olarak görmemek hayati önem taşır. Kış lastiğimizi Kasım ve Aralık ayları geldiğinde takılması gerekli. Kış lastiği 7 derecenin altında üstün performans yol tutuşu sağlar. Kış lastiğimizi kesinlikle takmamız gerekiyor ve ayrıca 4 bin 650 lira bunun cezası var. Kış lastiğimizi 1 Aralık-1 Nisan arasında takalım hayata bağlanalım. Hava eksi 7 derecenin altına düştüğünde yaz lastiklerimiz hiç bir işlem görmez yol tutuşu sağlamaz. En kötü kış lastiği en iyi yaz lastiğinden daha iyi yol tutar. Kış lastiğimizi takmak gerekir. 5 saniyelik rampada şunda bunda işimize yarar ama hayat kurtarır. Kış lastiği önemlidir kar lastiği değil kış lastiği" ifadelerine yer verdi.

Afyonkarahisar'da Kış Lastiği Yoğunluğu Başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR HAN ÇAKIR - Yerel
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