Afyonkarahisar'da Jeotermal Seracılık Yatırımları Başlıyor

Afyonkarahisar'da Jeotermal Seracılık Yatırımları Başlıyor
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Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, kentin jeotermal seracılıktaki başarısını vurgulayarak, yeni Organize Tarım Bölgesi'nin (OTB) ilk etabında 2 bin 500 ila 3 bin kişinin istihdam edileceğini açıkladı. OTB, 2 bin 900 dekar alanda kurulacak ve Afyonkarahisar'ın modern seracılıktaki liderliğini pekiştirecek.

Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, kentin jeotermal seracılıktaki başarısına dikkat çekerek, "Organize Tarım Bölgemizin ilk etabı olan 2 bin 900 dekar kısmını hayata geçiriyoruz. İlk etapta 2 bin 500 ila 3 bin kişi istihdam edilecek" dedi.

Vali Yiğitbaşı, Çay, Çobanlar ve Bolvadin ilçelerinin sınırlarında kurulacak jeotermal kaynaklı Organize Tarım Bölgesi'nde (OTB) incelemede bulundu. Ardından gazeteciler açıklamalarda bulunan Vali Yiğitbaşı, kentte yaklaşık 20 yıldır jeotermal kaynaklı modern seracılık yöntemlerinin kullanıldığını dile getirdi.

"Bölgeye çok ciddi anlamda istihdam katkısı oluşturacak"

Vali Yiğitbaşı açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Afyonkarahisar bu konuda öncü ve lider bir şehir. Şehrimizin genelinde 2 bin 500 dekarlık alanda modern seracılık yatırımları bulunuyor. Bugün de bu bölgemizde ilk etabı 2 bin 900 dekar olacak OTB'mizi hayata geçiriyoruz. İnşallah, 3 etaptan oluşacak OTB'mizle 8 milyon metrekarelik bir alanda jeotermal seracılıkta lider bir konumda olmaya devam edeceğiz. İlk olarak Çay ilçesinin Kadıköy mevkisinde 2 bin 900 dekarlık alanda proje hayata geçecek. Bölgeye çok ciddi anlamda istihdam katkısı oluşturacak. İlk etapta 2 bin 500 ila 3 bin kişi istihdam edilecek. Dolaylı olarak da bu istihdam rakamı daha da artacak. Bu yatırıma öncülük etmenin heyecanı içerisindeyiz."

Kurulacak seralarda üretim rakamlarındaki beklentiler hakkında bilgi veren Yiğitbaşı, OTB'de ön tahsis talep toplama çalışmalarının başladığını belirterek bölgeye yatırımcıları davet etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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