Afyonkarahisar'da 'Genç Takım' Projesi ile Öğrencilere Destek

Afyonkarahisar Valiliği tarafından desteklenen 'Genç Takım' projesi, yurtlarda kalan öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla okuma, gönüllülük ve spor aktiviteleri düzenleyecek. Projede toplam 100 takıma çeşitli ödüller verilecek.

Afyonkarahisar Valiliği himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yurtlarda kalan öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimlerinin destekleneceği, okuma, gönüllülük, spor ve sağlıklı yaşam aktivitelerine teşvik edildiği önemli bir proje başlatıldı.

"Genç Takım" adlı proje ile öğrenciler, takım arkadaşlarıyla birlikte okuma, gönüllülük ve spor aktiviteleri ile ilgili görevlerini tamamladıktan sonra yapılacak yarışma sınavı ile toplamda 100 takıma verilecek çeşitli ödülleri alacaklar.

Sezai Karakoç'un "Kötülükleri bitiremeyiz ama iyilikleri çoğaltabiliriz" sözünü temel alan "Genç Takım" Ödüllü Yarışma Projesi, yurtlarda kalan öğrencilere çok yönlü bir gelişim sürecini, eğlenceli ve heyecanlı bir kurgu ile sunmayı hedefliyor. Bireysel bir başarının değil, sadece takım ruhu ve işbirliğinin esas alındığı yarışmada başvurular 1 Aralık 2025'te başlayacak. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
