'Göz Bebeğimiz Afyonkarahisar' projesiyle dezavantajlı ailelere ulaşılacak

Afyonkarahisar'da doğum oranlarındaki düşüşe dikkat çekmek için 'Göz Bebeğimiz Afyonkarahisar' projesi hayata geçiriliyor. İhtiyaç sahibi ailelerin bebeklerine 2 yaşına kadar destek sağlanacak.

Afyonkarahisar'da doğum oranlarındaki düşüşe dikkat çekmek ve dezavantajlı aileleri desteklemek amacıyla önemli bir sosyal destek projesi hayata geçiriliyor.

Vali Dr. Naci Aktaş'ın eşi Nagihan Aktaş himayelerinde ve koordinesinde Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından uygulanacak "Göz Bebeğimiz Afyonkarahisar" projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelerin yeni doğan bebeklerinin 2 yaşına kadar bez ve kıyafet ihtiyaçları karşılanacak.

Proje ile özellikle ekonomik zorluklar nedeniyle çocuk sahibi olma konusunda kaygı yaşayan ailelerin desteklenmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, Afyonkarahisar merkez, merkeze bağlı köy ve kasabalarda ikamet eden ailelere projeye ilk katılımda çocuk başına 2 bin TL, ardından her 3 ayda bir bin 500 TL bez desteği sağlanacak.

Vali Dr. Naci Aktaş'ın eşi Nagihan Aktaş proje çerçevesinde ilk ziyaretlerini de gerçekleştirdi. Akmescit ve Hasan Karaağaç mahallerinde ikamet eden 4 farklı aileyi ziyaret eden Nagihan Aktaş, ailelere çeşitli hediyeler takdim etti.

Yaklaşık bin bebeğin faydalanmasının planlandığı proje ile dezavantajlı ailelerin bebek bakımına ilişkin ekonomik yüklerinin azaltılması, bebeklerin hijyen ve sağlık şartlarının desteklenmesi ve aile refahının güçlendirilmesi amaçlanıyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
