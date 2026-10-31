Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Afyonkarahisar'da Cuma Buluşmaları'nda çiftçilere devlet destekleri anlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da Cuma Buluşmaları'nda çiftçilere devlet destekleri anlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Cuma Buluşmaları kapsamında köy ve mahallelerde çiftçilere üretim, destek ve sağlık konularında bilgi veriliyor. Buluşmalarda üreticilerin talep ve önerileri dinleniyor, sahada karşılaşılan sorunlar değerlendiriliyor.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, üreticilerle bir araya gelmek ve tarımsal üretimde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek amacıyla yürütülen 'Cuma Buluşmaları' devam ediyor.

Bu kapsamda il genelindeki köy ve mahallelerde gerçekleştirilen ziyaretlerde çiftçilerle bir araya gelen ekipler, bitkisel ve hayvansal üretim, tarımsal üretim planlaması, devlet destekleri, bitki ve hayvan sağlığı, hastalık ve zararlılarla mücadele konularında bilgilendirmelerde bulunuyor.

Toplantılarda ayrıca su verimliliği, gıda güvenilirliği, tarımsal kayıt sistemleri ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen projeler hakkında üreticilere bilgi veriliyor.

Üreticilerin talep ve önerilerinin de dinlendiği buluşmalarda, sahada karşılaşılan sorunlar değerlendirilerek tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine yönelik bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 33 sitede yayınlandı.
Somer Sivrioğlu'nun işletmesinde kriz! Kayyum atandı

Somer Sivrioğlu'nun işletmesinde kriz! Kayyum atandı
Osimhen'e ne oldu? Galatasaraylıları korkutan görüntü

Galatasaraylıları korkutan görüntü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den Ukrayna'ya 500 Patriot füzesi satışına onay! Zelenski'den kritik uyarı

Ukrayna'nın beklediği karar çıktı! Zelenski sevinemedi
ABD ara seçimleri neden önemli? Yedi temel soru

ABD ara seçimleri neden önemli? Yedi temel soru
Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı

Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı

Yargıtay'dan kiracıları ilgilendiren emsal karar! Ev sahiplerinin 'depozito' oyunu bozuldu

Yargıtay'dan kiracıları ilgilendiren emsal karar
'Gündüz kızım, gece karımsın' diyerek yıllarca istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı

"Gündüz kızım, gece karımsın" diyerek istismar etti! Anne suç ortağı
Edirne'de tur otobüsü TIR'a arkadan çarptı! Otobüsteki 51 Bulgar turistten 10'u yaralandı

Turist otobüsü TIR'a arkadan daldı! Önü kâğıt gibi ezildi
ABD'den İsrail'de kritik hamle! 10 nakliye ve 80 yakıt ikmal uçağı konuşlandırdı

ABD'den dünyayı tedirgin eden hamle! İsrail basını ifşa etti