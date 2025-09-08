Haberler

Afyonkarahisar'da Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuruları Başladı

Afyonkarahisar'da Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları Ziraat Odaları'nda alınmaya başlandı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ziraat Odası personeline eğitim verildiğini duyurdu.

Yurt geneli ile birlikte Afyonkarahisar'da da 'Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)' başvurularının Ziraat Odaları'nda yapılmaya başlandığı belirtildi.

Çalışmayla ilgili Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bakanlığımız ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği arasında protokol imzalandı. Protokol çerçevesinde ilimizde Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularının alınması ve veri girişlerinin yapılması Ziraat Odaları tarafından yapılacaktır. Müdürlüğümüz tarafından bu çerçevede Ziraat Odası Birliği personellerine eğitim verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
