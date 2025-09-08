Afyonkarahisar'da Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuruları Başladı

Yurt geneli ile birlikte Afyonkarahisar'da da 'Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)' başvurularının Ziraat Odaları'nda yapılmaya başlandığı belirtildi.

Çalışmayla ilgili Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bakanlığımız ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği arasında protokol imzalandı. Protokol çerçevesinde ilimizde Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularının alınması ve veri girişlerinin yapılması Ziraat Odaları tarafından yapılacaktır. Müdürlüğümüz tarafından bu çerçevede Ziraat Odası Birliği personellerine eğitim verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR