Afyonkarahisar'da Antika Pazarı Büyük İlgi Görüyor

Afyonkarahisar'da her ay düzenli olarak açılan antika pazarı vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, pazarda satılan ve en çok rağbet gören ürünlerin ise eski gramofonlar başta olmak üzere müzik aletleri ile ev eşyaları olduğu belirtildi.

Karahisar Antika Sevenler Derneği tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Pazar bu ayda yapıldı. Pazarda birbirinden güzel ve değerli antika ve eski ürünler görücüye çıktı. Eserler arasında özellikle gramofon ve müzik aletleri başta olmak üzere eskiden gündelik hayatta kullanılan eşyalar ve eserler görücüye çıktı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği pazarla ilgili konuşan dernek başkanı Emre Şirinoğlu, pazarın her ayın ilk haftası kurulduğunu dile getirdi. Şirinoğlu, "Pazar sayesinde Afyonkarahisar içim bir antika kültürü oluşuyor, bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR