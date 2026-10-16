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Afyonkarahisar'da 30 kişilik arama kurtarma ekibi akreditasyon sınavına hazırlanıyor

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Afyonkarahisar'da 30 kişilik arama kurtarma ekibi akreditasyon sınavına hazırlanıyor
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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki 30 kişilik Arama Kurtarma Ekibi, AFAD'ın kasım ayındaki akreditasyon sınavı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Ekip, zorlu arazi koşullarındaki tatbikatlarla afet ve acil durumlara hazırlanıyor.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 30 kişilik Arama Kurtarma Ekibi, AFAD tarafından kasım ayında düzenlenecek akreditasyon sınavı öncesinde hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Akreditasyon sınavına hazırlanan ekip, zorlu arazi şartlarında gerçekleştirdiği tatbikatlarla çalışmalarına devam ediyor. Ekip üyeleri, yaşanabilecek afet ve acil durumlarda görevlerini etkin şekilde yerine getirebilmek amacıyla uygulamalı eğitimler gerçekleştiriyor.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi, sınav öncesinde yürüttüğü çalışmalarla akreditasyon sürecine hazırlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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