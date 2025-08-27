AFAD Personeli, İpsiz Recep Anısına Verçenik Dağı Tırmanışını Tamamladı

Afad Eskişehir personeli, Kuvayi Milliye kahramanı İpsiz Recep ve silah arkadaşları anısına düzenlenen Verçenik Dağı tırmanışını başarıyla tamamladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu ile Verçenik Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü tarafından Verçenik dağına 23-27 Ağustos 2025 tarihleri arasında anma tırmanışı organize edildi. Tırmanışta Eskişehir AFAD personeli başarılı bir şekilde Verçenik Dağı zirvesine ulaştı. Etkinlik, Kuvayi Milliye Kahramanı Milis Yüzbaşı İpsiz Recep ve silah arkadaşları anısına düzenlendi. Katılımcılar, zorlu parkuru tamamlayarak zirvede Türk bayrağı ve AFAD flaması açtı. - ESKİŞEHİR