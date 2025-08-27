AFAD Personeli, İpsiz Recep Anısına Verçenik Dağı Tırmanışını Tamamladı

AFAD Personeli, İpsiz Recep Anısına Verçenik Dağı Tırmanışını Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir AFAD personeli, Kuvayi Milliye kahramanı İpsiz Recep ve silah arkadaşları anısına düzenlenen Verçenik Dağı tırmanışını başarıyla gerçekleştirdi. Katılımcılar, zorlu parkuru tamamlayarak zirvede Türk bayrağı ve AFAD flaması açtı.

Afad Eskişehir personeli, Kuvayi Milliye kahramanı İpsiz Recep ve silah arkadaşları anısına düzenlenen Verçenik Dağı tırmanışını başarıyla tamamladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu ile Verçenik Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü tarafından Verçenik dağına 23-27 Ağustos 2025 tarihleri arasında anma tırmanışı organize edildi. Tırmanışta Eskişehir AFAD personeli başarılı bir şekilde Verçenik Dağı zirvesine ulaştı. Etkinlik, Kuvayi Milliye Kahramanı Milis Yüzbaşı İpsiz Recep ve silah arkadaşları anısına düzenlendi. Katılımcılar, zorlu parkuru tamamlayarak zirvede Türk bayrağı ve AFAD flaması açtı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ASELSAN'dan heyecanlandıran mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak?

ASELSAN heyecanlandırdı! Erdoğan öncesi ilk ipucu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kılıç' mesajı boşuna değilmiş! YPG'yi operasyon korkusu sardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kılıç" mesajı boşuna değilmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.