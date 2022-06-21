AFAD 'Dağda Arama ve Kurtarma Tatbikatı' gerçekleştirecek - Haberler

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AFAD 'Dağda Arama ve Kurtarma Tatbikatı' gerçekleştirecek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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AFAD 'Dağda Arama ve Kurtarma Tatbikatı' gerçekleştirecek

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 'Dağda Arama ve Kurtarma Tatbikatı' gerçekleştirilecek.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 'Dağda Arama ve Kurtarma Tatbikatı' gerçekleştirilecek.

2 gün sürecek tatbikatın yarın başlayacağı ve Afyonkarahisar ile birlikte 5 kentteki sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gönüllülerinin katılacağı kaydedildi. Tatbikatın masa başı ve saha alanı olmak üzere 2 etapta yapılacağı aktarıldı. Tatbikatın saha çalışma alanının ise katılımıyla Sinanpaşa ilçesi Gezler köyünde Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın katılımıyla başlayacağı ifade edildi. - AFYONKARAHİSAR

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