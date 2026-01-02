Haberler

Öğrencilerin barınma imkanlarını güçlendirecek protokol imzalandı

Öğrencilerin barınma imkanlarını güçlendirecek protokol imzalandı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, öğrenci barınma imkanlarını artırmak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, Aydın'da bulunan yurt binasının tahsisini içeriyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İmza törenine, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Genel Sekreter V. Prof. Dr. Bertan Akyol ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe katıldı. İmzalanan protokol kapsamında; mülkiyeti Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne ait olan Aydın ili Nazilli ilçesinde yer alan taşınmaz üzerine, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa edilen 2 öğrenci bloğu ve 1 sosyal tesisten oluşan yurt binası, hizmet süresi boyunca Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis edildi. İmzalanan protokolün her iki kurum adına hayırlı olmasını temenni eden Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, söz konusu iş birliğinin öğrencilerin barınma imkanlarının geliştirilmesine ve üniversite-kamu iş birliklerinin güçlendirilmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
