ADÜ Öğrencilerine İŞKUR Gençlik Programı ile İstihdam Fırsatı

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen İŞKUR Gençlik Programı kapsamında, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencilerine istihdam fırsatı sunuldu. 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde geçerli olmak üzere, ADÜ öğrencilerinin yararlanabileceği 2 bin 446 kişilik kontenjan ayrıldı.

Program kapsamında öğrenciler, 30 Haziran 2026 tarihine kadar üniversitenin farklı birimlerinde görev alarak hem eğitim süreçlerini destekleyecek hem de iş deneyimi kazanacak. Bu sayede öğrenciler hem ekonomik olarak güçlenecek hem de mezuniyet öncesinde iş disiplini, sorumluluk bilinci ve kurumsal çalışma kültürünü tanıma fırsatı bulacak.

Bu gelişmeyi üniversite öğrencileri açısından son derece önemli bir fırsat olarak değerlendiren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, "İŞKUR'un Gençlik Programı kapsamında Üniversitemize tahsis edilen 2 bin 446 kişilik kontenjan, öğrencilerimiz için hem ekonomik destek hem de kariyer gelişimi açısından büyük bir kazanımdır. Gençlerimizin üniversite yaşamı boyunca hem okullarına hem de kendi geleceklerine katkı sağlayabilecekleri bu tür programlar, onların özgüvenini ve üretkenliğini artırmaktadır. Bu yılki kontenjan sayısındaki artış öğrencilerimiz adına çok sevindirici. Geçtiğimiz yıl İŞKUR Gençlik Programı kapsamında üniversitemizde 1470 öğrencimiz istihdam edilmişti. Bu yıl sayının 2 bin 446'ya yükselmesi, önemli bir artışa karşılık geliyor. Bu artış hem üniversitenin kurumsal kapasitesinin hem de öğrenci odaklı yaklaşımının bir göstergesidir. Bu desteğin, öğrencilerimizin eğitimle birlikte üretime katılmalarını teşvik edeceğine inanıyorum. Bu artışın sağlanmasında üniversite-İŞKUR iş birliğinin güçlenmesinin yanı sıra, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Cemal İyem'in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdindeki koordinasyon ve danışmanlık çalışmalarıyla süreç daha verimli ilerledi. Kendilerinin bu süreçteki katkılarıyla Üniversitemiz, öğrencilerimizin istihdamına yönelik çok daha güçlü bir destek elde etmiştir. Üniversite yönetimi olarak, öğrenci odaklı projelerde iş birliğini artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, ayrıca İŞKUR'un sağladığı bu programın yalnızca maddi bir katkı değil, aynı zamanda gençlerin istihdama hazırlanmasında stratejik bir adım olduğunu vurgulayarak "Üniversitemiz, öğrencilerinin sadece akademik değil, mesleki olarak da gelişmesini önemsemektedir. İŞKUR'un sunduğu bu imkanla öğrencilerimiz gerçek iş ortamlarını deneyimleyecek, toplumla daha güçlü bağlar kuracak ve mezuniyet sonrasında iş yaşamına daha hazırlıklı bireyler olarak adım atacaklardır. Bu süreçte emeği geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza, İŞKUR Genel Müdürlüğüne ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Başvuru süreci, tarihleri ve koşullarıyla ilgili detaylar, üniversite resmi duyuru kanalları ve sosyal medya hesapları üzerinden öğrencilerle paylaşıldı. - AYDIN