ADÜ'de Geçiş Ücretlerine Öğrenci Tepkisi

ADÜ'de ücretli geçiş kararındaki adaletsizliğe öğrencilerden tepki

'Maaş alan üniversite personeline indirim, ihtiyaç sahibi öğrenciye bindirim' uygulaması tepkiye neden oldu

AYDIN - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde 'kartlı geçiş sistemi' uygulaması başlatıldı. Uygulamada üniversitenin maaş alan akademik ve idari personelden geçiş ücreti 500 TL olarak belirlenirken, öğrencilerden ise 750 TL alınacak olması şaşkınlığa neden oldu. Üniversitenin hukuk profesörü Rektörü Bülent Kent'i adil olmaya çağıran bazı öğrenciler "Herkesten aynı ücret alınsa bile normal karşılayacağız. Ancak öğrenciden daha fazla para alınması bizce adil değil" diyerek senatonun bu kararı yeniden gözden geçirmesini istediler.

ADÜ'de 'Akıllı Kampüs' uygulaması kapsamında öğrenci ve çalışanların kampüs yaşam kalitesini ve güvenliklerini arttırmak amacıyla böyle bir uygulama başlatıldığı belirtildi. Bu kapsamda kampüs, eğitim ve sağlık alanı olarak ikiye ayrıldı. Güvenlik noktaları belirlenip, kapı geçiş sistemleri oluşturuldu. Bu iş için para harcadığını belirten Adnan Menderes Üniversitesi yönetimi harcanan paranın karşılanması amacıyla da üniversiteye otomobili veya motosikleti ile gelenlerden ücret almaya karar vererek maaşlı personelden 500 TL, öğrenciye ise 750 TL ücret tarifesi uyguladı.

Yapılan toplantı sonrasında alınan kararda, "Üniversitemiz merkez kampüs yerleşkesinde güvenli geçiş sistemi uygulaması başladığından 2025 yılı için 1 yıllık araç/motor plaka tanımlama hizmet bedeli ücretinin idari ve akademik personel 500, öğrenci ise 750 TL olarak belirlenmesine, yapılan iş veya hizmetler karşılığında tahsil edilen gelirin ADÜ İktisadi İşletmesi hesabına yatırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı. Alınan kararın açıklamasının ardından duruma tepki gösteren üniversite öğrencileri bu karardan geri dönülmesini istedi.

"Gereksiz bir uygulama olmuş"

Kampüs alanına girişlerde ücret alınma durumunun gereksiz bir uygulama olduğunu ifade eden ADÜ öğrencisi Büşranur Bozoğlu, "Bence bu uygulama çok iyi oldu daha güvenlikli oldu. Hastane ile birleşik olduğu için üniversiteye giren çıkan belli olmuyordu. Ücretlendirme konusundan bir haberimiz yok. Biraz gereksiz bir uygulama gibi ayrıca ücreti de çok fazla" dedi.

"Eğitim ücretsiz araç ve motorlar ücretli"

ADÜ'de inşaat mühendisliği eğitimi gören ve motoru ile okula ulaşımını sağlayan Muhammet Hilmi Erdal, "3 senedir Aydın'dayım ve inşaatı mühendisliği okuyorum. Motorum var genelde onunla ulaşım sağlıyorum. Girişlerimiz değişti, daha kontrollü bir sürece geçtik. Öğrenci kartlarımız ile giriş yapabiliyoruz, güzel oldu. Bu ücretli uygulamayı pek uygun bulmasam da bir ücret alınıyorsa da öğrencilerden daha az alınmasını isteriz. Akademik personelden daha fazla alınması gerekir, çünkü onlar burada maaşlı çalışanlar. Öğrencilerin büyük bir kısmının geliri düşük. Sadece kendi motorumdan bahsetmiyorum. Bundan daha düşük cc motoru olanlar var, okula scooter tarazı motorlarla gelenler var. O insanlar için 750 TL çok para. Okula girmek için para ödemek çok garip, sonuçta burası bir üniversite ve eğitim görüyoruz. Ben bunu ödeyemem. Motorla girmesem de üniversiteye otobüsle gelirim ama motor daha pratik ve zaman kazanıyorum. Sırf bunun için 750 lira ödemek saçma geliyor, benim için herhangi bir mantığı yok. 2025 Ocak ayı itibari ile 3 bin TL KYK bursu var. Motoru veya arabası olan öğrenciler bu paranın 750 lirasını üniversiteye giriş için mi kullanacaklar?" diye konuştu.

Eğitimin ücretsiz olduğu bir yerde geçişlerin ücretli hale getirilmesinin karşı çıktıklarını sözlerine ekleyen Erdal, "Hazırlığı başka ilde bir vakıf üniversitesinde okudum. Orada eğitime para veriyorduk, okula araçlarla giriş için herhangi bir ücret talep edilmiyordu. Ama devlet üniversitesinde böyle bir ücret talep edilmesine öğrenciler olarak karşı çıkıyoruz. Burada devlet üniversitesinde eğitimin bedava olduğu bir yerde araçla giriş ücreti talep ediliyorsa bu garip bir durum" ifadelerini kullandı.

"Maaşlı çalışan akademik personel bizden daha az ödeyecek"

Geçiş ücretlerinde bir adaletsizliğin olduğunu belirten öğrencilerden Yiğit Güler ise, "Yapılan sistem saçma. Yapılan duyuruya göre akademik personel bizden daha az ödeyecek. Onlar burada maaşlı biz öğrenciyiz. Burası özel bir üniversite de değil devletin üniversitesi. Bizler varlıklı insanlar olsaydık özel üniversiteye giderdik. Yapılan iş tamamen mantıksız. İlla bir ücret alınması gerekiyorsa da öğrenci dostu olacak bir şekilde olması gerekiyor. Benim arkadaşım da İstanbul'da özel bir üniversite okuyordu. Onlar girişlerde plakasını söyleyip ücretsiz bir şekilde turnikeden geçebiliyordu" dedi.