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Adıyamanlı Sporcular Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası'nda Başarıya İmza Attı

Adıyamanlı Sporcular Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası'nda Başarıya İmza Attı
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İstanbul Ataköy'de düzenlenen Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası'nda Adıyamanlı sporcular Kader Güvenc altın, Mustafa Yavaş ise bronz madalya kazanarak önemli bir başarı elde ettiler. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, sporcuların azimle çalıştığını vurgulayarak onları tebrik etti.

İstanbul Ataköy'de düzenlenen Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası'nda Adıyamanlı sporcular altın ve bronz madalya elde etti.

Beş bin metre yürüyüş branşında yarışan Kader Güvenc, Türkiye Şampiyonu olurken, Yıldız Erkekler üç bin metre yürüyüş branşında mücadele eden Mustafa Yavaş Türkiye üçüncüsü oldu. Türkiye'nin dört bir yanından 27 ilden 101 sporcunun katıldığı şampiyonada ter döken Adıyamanlı sporcular, gösterdikleri performansla takdir topladı.

Altın ve bronz madalya kazanan sporcuları ve antrenörlerini kabul eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, sporcuların azim ve kararlılıkla çalışarak başarıya ulaştığını belirtti. Keleş, "Adıyamanlı sporcularımız, katıldıkları her yarışta önemli dereceler elde ederek bizleri gururlandırıyor. Bu başarıların gelecekte de artarak devam edeceğine inanıyorum. İlimizi en iyi şekilde temsil eden sporcularımıza ve onları yetiştiren antrenörlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başarılarını İl Müdürü Fikret Keleş ile paylaşan Kader Güvenc ve Mustafa Yavaş, antrenörleri İbrahim Sabaş ve Mehmet Teke ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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