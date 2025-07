Adıyamanlı Sporcular Havalı Silahlar Kupası'nda Başarı Elde Etti

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Emin Sosyal Kupası'nda Adıyamanlı sporcular büyük başarılara imza attı.

Havalı tabanca disiplininde yıldız bayanlar kategorisinde yarışan Sedef Suden Barin, tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. Barin, bu önemli başarısıyla hem ailesine hem de Adıyaman'a büyük bir gurur yaşattı. Yine aynı turnuvada, havalı tüfek disiplininde yıldız bayanlar kategorisinde yarışan Defne Tekdal, Asude Nur Kaygusuz ve Ceylin Yılmaz'dan oluşan takım ise Türkiye ikinciliği elde etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, sporcuların elde ettiği başarıların atıcılık gibi yüksek dikkat, konsantrasyon ve disiplin gerektiren bir branşta gelmesinin ayrı bir anlam taşıdığını belirtti. Müdür Keleş, "Her atışında hedefi 12'den vurmayı başaran sporcumuz Sedef Suden Barin, Türkiye şampiyonluklarını her yıl daha da ileriye taşıyarak rekor üstüne rekor kırıyor. Hem sporcularımızın hem de onları yetiştiren antrenörümüzün özverili çalışmaları bu başarıların temelidir. Bu dereceler, ilerideki ulusal ve uluslararası başarıların da habercisidir. Adıyaman'ı başarıyla temsil eden sporcularımıza, antrenörlerine ve her zaman destek olan ailelerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Adıyamanlı genç sporcuların Türkiye çapındaki bu dereceleri, kentte atıcılık branşına olan ilginin artmasına da katkı sağlıyor. - ADIYAMAN