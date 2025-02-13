Adıyamanlı dağcılar karla kaplı Nemrut Dağı'na tırmandı
Adıyaman'da bir grup dağçı, karla kaplı Nemrut Dağı zirvesine tırmandı.
Adıyaman'da bir grup dağçı, karla kaplı Nemrut Dağı zirvesine tırmandı.
Adıyaman Kamp Trekking Grubu üyesi 11 kişi, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin anısına ve deprem gerçeğine dikkat çekmek için yarım metreyi geçen karda Nemrut Dağı'nın zirvesine yürüdü. Bu yıl "sessiz yürüyüş" temasıyla tırmanan dağcılar 9 saat boyunca yaklaşık toplam 16 kilometre yürüdü. Zirvede tipi nedeniyle bir metreyi geçen kar kalınlığı ile karşılaşan grup üyelerinden Engin Doğan, "Adıyaman Trekking Grubu olarak 6 Şubat deprem şehitlerimizi anma dolayısıyla Nemrut tırmanışını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Toplamda 2 bin 100 metre tırmanış yaptık. Adıyaman'da, 6 Şubat'ta şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN