Adıyaman Yöresel Ürünleri Markalaşıyor

Adıyaman'ın yöresel ürünlerini korumak, tanıtmak ve markalaştırmak amacıyla Adıyaman Üniversitesi tarafından önemli bir adım atıldı.

Adıyaman Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan protokol kapsamında Adıyaman yöresel ürünlerinin coğrafi işaret alması, tanıtılması ve markalaşması hedefleniyor.

Protokol çerçevesinde; coğrafi işaret alabilecek yöresel ürünlerin belirlenmesi, tescil sürecinin yürütülmesi ve markalaşma faaliyetlerinin uygulanması planlanıyor. Bu planlama dahilinde Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılacak başvuruların hazırlanması, ürün analizlerinin yapılması ve denetim faaliyetleri kurumlar arası iş birliğiyle yürütülecek.

Proje kapsamında, Adıyaman Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Sosyal Bilimler MYO Aşçılık Programı öğretim elemanları ve öğrencileri, coğrafi işaret tesciline aday yemek ve tatlıların deneme üretimlerine başladı. Geleneksel tarifler, bilimsel analiz ve modern sunum teknikleriyle harmanlanarak yeniden yorumlanıyor.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere Aşçılık Atölyesini ziyaret etti.

Rektör Keleş, bu sürecin yalnızca gastronomi alanında değil, kentin kültürel ve ekonomik kalkınmasında da önemli bir rol üstleneceğini ifade etti.

Protokol ile birlikte, Adıyaman'ın gastronomi, el sanatları ve diğer yerel değerlerinin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması, kentin marka değerinin artırılması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor. - ADIYAMAN