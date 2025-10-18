Adıyaman Valisi Osman Varol, Orman Fidanlık Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti
Adıyaman Valisi Osman Varol, Hasancık Köyü'ndeki Orman Fidanlık Müdürlüğü'nü ziyaret ederek fidan üretim süreçleri ve bölge ekonomisine katkıları hakkında bilgi aldı.
Adıyaman Valisi Osman Varol, Hasancık Köyü'nde bulunan Orman Fidanlık Müdürlüğü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Fidanlık sahasını gezerek çalışmaları yerinde inceleyen Vali Varol, fidan üretim süreçleri, yıllık üretim kapasitesi, yetiştirilen türler ve fidanlığın bölge ekonomisine katkısı hakkında Fidanlık Müdürü Ahmet Fatih Ünal'dan bilgiler aldı.
Personelin gösterdiği gayret ve özverili çalışmalar için teşekkür eden Vali Varol, başarılar dileyerek ziyaretini tamamladı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel