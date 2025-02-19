Adıyaman Valisi Osman Varol, İş Arayanlarla Buluştu
Adıyaman Valisi Osman Varol, iş arayan vatandaşlarla bir araya gelerek, onlara OSB'deki sanayi tesisleri ve diğer özel sektör alanlarında iş fırsatları sunma konusunda talimatlar verdi.
Adıyaman Valisi Osman Varol, iş arayan vatandaşlarla bir araya geldi.
Vali Varol, iş arayan vatandaşları OSB'deki sanayi tesisleri ile özel sektördeki diğer çalışma alanlarına yönlendirerek iş olanağı sağlanması noktasında gerekli talimatları verdi.
Vali Varol, "Vatandaşlarımızın işsizlik sorununu çözmek, istihdamı artırmak ve toplumsal huzuru tesis etmek için yoğun gayret sarf ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN