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Vali Küçük, kırsala yönelik yatırımları değerlendirdi

Vali Küçük, kırsala yönelik yatırımları değerlendirdi
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Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, İl Genel Meclisi Başkanı ve üyeleriyle bir araya gelerek kırsal kesime yönelik altyapı, üstyapı ve yatırım projelerini değerlendirdi.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Kılınç ve İl Genel Meclisi üyeleriyle bir araya gelerek kırsal kesime yönelik yürütülen çalışmalar ile planlanan yatırım ve projeleri değerlendirdi.

Toplantıda, 7 bin 600 kilometrekarelik Adıyaman'da kırsal kesime yönelik sürdürülen altyapı ve üstyapı hizmetleri ele alınırken, hayata geçirilmesi planlanan yatırım ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Abdullah Küçük, kırsalda yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla yol, içme suyu, altyapı ve üstyapı başta olmak üzere birçok alanda görev yapan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Kılınç ile meclis üyelerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılar diledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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