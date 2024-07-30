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Adıyaman Valiliği Hizmet Binasına Çatı GES Kuruldu

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Adıyaman Valiliği hizmet binasına çatı güneş enerji sistemi kurularak elektrik maliyetlerinden tasarruf sağlanacak. Yılda 800 bin KWH'lık üretim yapılması öngörülerek enerji maliyetlerinde yılda yaklaşık 2,5 milyon TL tasarruf sağlanacak.

Yıllık güneşi en fazla alan kentlerden biri olan Adıyaman'da elektrik maliyetlerinden tasarruf sağlamak amacıyla Adıyaman Valiliği hizmet binasına çatı GES kuruldu.

Yenilenebilir enerji kaynakları kapsamında İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen proje ile valilik hizmet binası çatısı güneş panelleri ile kaplandı. Kurulan çatı GES ile enerji üretimi başladı.

Birçok kurumun aynı çatı altında hizmet verdiği valilik hizmet binasında enerji tasarrufu sağlamak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan çatı GES ile yılda 800 bin KWH'lık üretim yapılması öngörülerek enerji maliyetlerinde yılda yaklaşık 2,5 milyon TL tasarruf sağlanacak.

Kurulan Çatı GES ile ilgili bilgiler veren Adıyaman Valisi Osman Varol, "Valiliğimiz hizmet binası bünyesinde birçok kurumumuz hizmet verdiği için buna bağlı elektrik giderleri fazla oluyor. Çatı katında yenilenebilir enerjiyi, enerjiye dönüştürebilmek için GES projesini başlattık. Yılda 800 bin kW'lık bir enerjiyle hükümet konağı hizmet binamızın elektrik giderlerini karşılamaya çalışacağız. Bu da yılda yaklaşık 2,5 milyon TL'lik bir enerji tasarrufu demek. Yıllık elektrik tüketimimizin çok önemli bir bölümünü karşılayacak kapasiteye sahip çatı GES'in ilimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman Valiliği Adıyaman Güneş Çevre Enerji Yerel Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

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