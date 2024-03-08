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Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 'Etkili İletişim ve Hitabet' Semineri

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Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 'Gelecek İçin Bugünden' sloganıyla yürütülen 'Yönetici Atölyeleri Projesi' kapsamında okul ve kurum yöneticilerine 'Etkili İletişim ve Hitabet' semineri verdi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul ve kurum yöneticilerine yönelik 'Etkili İletişim ve Hitabet' semineri verdi.

"Gelecek İçin Bugünden" sloganıyla yürütülen 'Yönetici Atölyeleri Projesi' kapsamında okul ve kurum yöneticilerimize TRT Spikeri Seval Çöpür tarafından 'Etkili İletişim ve Hitabet' semineri verildi.

Perre Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda iki oturum olarak gerçekleştirilen seminere İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, il müdür yardımcıları, şube müdürleri ve okul, kurum yöneticileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, "Bugün burada, 'Gelecek İçin Bugünden' sloganıyla yola çıkan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülen 'Yönetici Atölyeleri Projesi' kapsamında düzenlediğimiz eğitimlerinin ilkindeyiz. Eğitim camiası olarak, geleceğe dair umut ve heyecanımızı, öğrencilerimize sunduğumuz eğitimle besliyoruz. Bu yolda, öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz, en önemli rolü üstlenen kahramanlarımızdır. Onların bilgi ve becerilerini geliştirmek, donanımlarını artırmak, en büyük önceliklerimizden biridir. Etkili iletişim ve hitabet, her alanda olduğu gibi eğitimde de kritik öneme sahiptir. Yöneticilerimizin, öğretmenlerle, velilerle, öğrencilerle ve diğer paydaşlarla açık, net ve etkili bir şekilde iletişim kurabilmeleri, kurum kültürünü geliştirmek, motivasyonu artırmak ve başarıya ulaşmak için hayati önem taşımaktadır. Bu seminerde, TRT Spikeri Seval Çöpür'ün değerli katkılarıyla, yöneticilerimiz iletişim ve hitabet becerilerini geliştirme imkanı bulacaklar. Ses tonu, beden dili, sunum teknikleri gibi konularda edinecekleri bilgiler, hem iş yaşamlarında hem de özel hayatlarında kendilerini daha iyi ifade etmelerine yardımcı olacaktır" dedi.

Seminerde; etkili iletişim, diksiyon egzersizleri ve sunum teknikleri hakkında eğitim verildi. Eğitim, yöneticilerin katılımıyla interaktif bir şekilde gerçekleştirildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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