Besni'de yoğun kar yağışı başladı
Besni ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Vatandaşlar kar keyfini yaşarken, yetkililer zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması konusunda uyarılarda bulundu.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
İlçe genelinde kısa sürede etkisini artıran kar yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, kar yağışının çiftçi ve esnafın yüzünü güldürmesi temennisinde bulunan vatandaşlar kartopu oynayarak eğlendi. Yetkililer, kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını, özellikle gece saatlerinde oluşabilecek buzlanmaya karşı tedbirli olmalarını istedi.
Öte yandan, Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli kar yağışının tipi ve don riskini de beraberinde getirebileceğine dikkat çekerek gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi. - ADIYAMAN