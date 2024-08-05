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Adıyaman'da Yerinde Dönüşüm Projesine Yoğun İlgi

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Adıyaman'da depremzedelerin başvurduğu Yerinde Dönüşüm Projesi'ne şu ana kadar 23 bin 451 kişi başvurdu. Bin 432 binanın ruhsatı alınarak çalışmalara başlandı.

Deprem bölgesinde uygulanan Yerinde Dönüşüm Projesine Adıyaman'da ki başvuru sayısı 23 bin 451'e ulaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, 6 Şubat depremlerinin ardından uygulamaya koyduğu Yerinde Dönüşüm Projesi'ne Adıyaman'da ki depremzedelerden yoğun ilgi var. Bir taraftan kentte 41 binin üzerinde deprem konutunun inşaatı sürerken diğer taraftan vatandaşlar kendi yerlerinde evlerini yeniden yapıyor.

Adıyaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne şu ana kadar 23 bin 451 kişi yerinde dönüşüm projesinden faydalanmak için başvurdu. Başvuruda bulunan kişilerden bin 432 binanın yani 3 bin 854 bağımsız bölümün ruhsatı alınarak çalışmalara başlanıldı.

Vatandaşlardan bazıları binalarını tamamlayarak evine yerleşirken, bazılarında ise inşaat süreci son aşamaya geldi.

Uygulamadan memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, "Devletten 750 kredi, 750 hibe ve 40 bin lirada proje desteği alıyoruz. Hak edişlerimiz düzenli bir şekilde geliyor. Bu konuda devletime çok çok teşekkür ediyorum. Her şartta hem Çevre Şehircilik Bakanlığı, hem Çevre Şehircilik İl müdürlüğü bize bu konuda çok destek oldular, önümüzü açtılar, sürekli bizimle istişare halende olup. Bizim, Adıyaman'ın biran önce kalkınması elinden gelen her şeyi yapıyorlardı, yapıyorlar ve halan devam ediyor. Yerinden Dönüşüm kapsamında evimize bu aşamaya kadar getirdik. Şuan evimizin yüzde 90'ı bitmiş durumda. Son rötuşları kaldı. Onlarda bir iki haftaya biter. Bu vesileyle bizde evimize geçmiş oluruz. Yerinden dönüşüm evi yıkılan insanlar için büyük bir fırsat. Herkesin bu fırsatı değerlendirmesini istiyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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