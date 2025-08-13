Adıyaman'da Yeni Küçük Sanayi Sitesi İçin Çalışmalar Hızlanıyor

Adıyaman'da üretim gücünü artırarak istihdama yeni bir soluk getirecek olan Yeni Küçük Sanayi Sitesi için çalışmalar hızla sürüyor.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Adıyaman Merkez Zey Köyü sınırları içerisinde yapılması planlanan proje, hem bölge ekonomisine hem de iş gücüne önemli katkılar sunacak.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ve Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan ile birlikte proje alanında incelemelerde bulundu. Zey Köyü sınırlarında yapımı planlanan Küçük Sanayi Sitesi arazisinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Uzun süredir Adıyaman'ın önemli ihtiyaçları arasında yer alan Küçük Sanayi Sitesi, çok sayıda işyeri ve sosyal tesisi bünyesinde barındıracak. Proje, hem fiziki kapasitesi hem de konumuyla şehrin taleplerine yanıt verecek şekilde planlandı.

Kentin sanayi altyapısını güçlendirecek bu yatırımla birlikte, istihdam imkanlarının artması ve yerel ekonominin canlanması bekleniyor. Yetkililer, projenin tamamlanmasıyla Adıyaman'ın üretim ve kalkınma potansiyelinin daha da yükseleceğine dikkat çekerek, yeni sanayi sitesinin şehre hayırlı olmasını diledi. - ADIYAMAN