Adıyaman'da Tütün Alımları Geçici Olarak Durduruldu

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, kentte yoğun olarak sözleşmeli üretimi yapılan Wirginia ve Ege tipi tütünlerin alımı, nem ve tav oranının yüksek olması gerekçesiyle geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Başkan Özkan, alımların durması, tahmini 18 bin ailenin tek geçim kaynağı olan tütün üreticileri arasında büyük bir endişe ve huzursuzluk oluşturduğunu söyledi.

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, firmaların alımları durdurmasının, nem ve tav oranı düşük, alıma hazır tütün üreticilerini mağdur ettiğini belirterek, "En kısa sürede alımlar yeniden başlamalı, aksi takdirde kutularda bekleyen tütünler bozulma riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Milletvekillerimiz Mustafa Alkayış, Resul Kurt, İshak Şan ve Hüseyin Özhan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcımız Ahmet Aydın ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar konuyu derhal ele alacaklarını ve alımların yeniden başlaması için çalışma başlatacaklarını ifade ettiler" dedi.

Alımların yaklaşık 10 gün süreyle durdurulacağı yönünde duyumlar aldıklarını belirten Özkan, "Bu durum, tütünlerini hazırlayıp kutuya basan binlerce üreticiyi mağdur edecektir. En azından bu üreticilerin tütünleri alınmalı. Hiçbir üreticimiz endişe etmesin. İl ve ilçe ziraat odaları olarak her zaman tütün üreticimizin yanındayız. Ancak, üretim sırasında nem ve tav oranlarına dikkat etmemiz büyük önem taşıyor. Aksi halde bu tür sorunlarla tekrar karşılaşabiliriz" diye konuştu. - ADIYAMAN