Haberler

Adıyaman'da Tütün Alımları Geçici Olarak Durduruldu

Adıyaman'da Tütün Alımları Geçici Olarak Durduruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, nem ve tav oranı yüksek olduğu için Wirginia ve Ege tipi tütünlerin alımının durdurulduğunu açıkladı. Kararın, tütün üreticileri arasında endişe yarattığı ve alımların yeniden başlaması gerektiği belirtildi.

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, kentte yoğun olarak sözleşmeli üretimi yapılan Wirginia ve Ege tipi tütünlerin alımı, nem ve tav oranının yüksek olması gerekçesiyle geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Başkan Özkan, alımların durması, tahmini 18 bin ailenin tek geçim kaynağı olan tütün üreticileri arasında büyük bir endişe ve huzursuzluk oluşturduğunu söyledi.

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, firmaların alımları durdurmasının, nem ve tav oranı düşük, alıma hazır tütün üreticilerini mağdur ettiğini belirterek, "En kısa sürede alımlar yeniden başlamalı, aksi takdirde kutularda bekleyen tütünler bozulma riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Milletvekillerimiz Mustafa Alkayış, Resul Kurt, İshak Şan ve Hüseyin Özhan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcımız Ahmet Aydın ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar konuyu derhal ele alacaklarını ve alımların yeniden başlaması için çalışma başlatacaklarını ifade ettiler" dedi.

Alımların yaklaşık 10 gün süreyle durdurulacağı yönünde duyumlar aldıklarını belirten Özkan, "Bu durum, tütünlerini hazırlayıp kutuya basan binlerce üreticiyi mağdur edecektir. En azından bu üreticilerin tütünleri alınmalı. Hiçbir üreticimiz endişe etmesin. İl ve ilçe ziraat odaları olarak her zaman tütün üreticimizin yanındayız. Ancak, üretim sırasında nem ve tav oranlarına dikkat etmemiz büyük önem taşıyor. Aksi halde bu tür sorunlarla tekrar karşılaşabiliriz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Tartışmayı alevlendirecek sözler! Öcalan'dan "umut hakkı" çıkışı
AK Parti'nin yeni ekonomi paketinin ayrıntıları: Borçlanma oranı, prim desteği, emlak vergisi…

AK Parti'nin hazırladığı yeni paketin detayları belli oldu
Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler! Düğünlere ve lokantalara vereceklerdi

Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Fenerbahçe'ye Ferdi'den kötü haber

Ferdi'den kötü haber
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
En zengin futbolcular belli oldu: Zirvedeki ismi tahmin ediyorsunuzdur

En zengin futbolcular listesi belli oldu: İşte zirvedeki isim
Bakırköy Metro istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti

Metroda dehşet! Yolcu raylara atlayarak intihar etti
TCMB anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

Merkez Bankası paylaştı! Piyasaların beklediği veriler şaştı
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen Yalçın 'Seni istemiyorum' dedi

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen hoca "Seni istemiyorum" dedi
Rekabet Kurulu'ndan ilaç firmalarına ceza yağdı

İlaç firmalarının gizli anlaşması ortaya çıktı! Hepsine ceza yağdı
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Can Holding operasyonunda eski Galatasaray sözcüsü Remzi Sanver de gözaltında

2. Dalga operasyonda "Galatasaray" detayı! Masonların da lideri
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.